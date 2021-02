Monstre de précocité, LeBron James est en train de voir un petit jeune lui voler la vedette. Et il n'est même pas américain. À 21 ans, Luka Doncic est le phénomène NBA du moment. On se demande même comment le Slovène a pu être nexté par les Suns et les Kings lors de la Draft 2018. Dallas a bien oeuvré pour dénicher son franchise player des dix prochaines années, voir plus. Soir après soir, Doncic éblouit les observateurs. Si bien que malgré le classement des Mavs, il est toujours favori des bookmakers pour décrocher le titre de MVP.

Cette nuit, il a carrément tapé son record en carrière avec 46 points. De quoi prouver qu'il monte très sérieusement en puissance après des débuts mitigés. Dans cette rencontre, le jeune prodige en a profité pour atteindre le cap des 4,000 points en carrière. Ici, c'est sa rapidité pour y arriver qui est mise en avant. Luka Doncic a mis 159 matches pour les mettre. Dans l'histoire seuls Michael Jordan (134) et Shaquille O'Neal (154) ont été plus rapides. Pas donc de LeBron dans cette liste.

En revanche, le King a profité de la règle de l'époque pour être toujours le plus jeune à avoir atteint cette marque. LeBron James a en effet débarqué en NBA après le lycée, donc à 18 ans. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui (une règle bientôt abolie par ailleurs). Doncic avait un an de plus lorsqu'il a été drafté. En terme d'âge, James aura donc, a priori, toujours une longueur d'avance sur celui qui pourrait être son véritable successeur.

