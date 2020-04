Luka Doncic. Trae Young. Zion Williamson. Ja Morant. Quatre jeunes joueurs, débarqués en NBA il y a moins de deux ans, qui cassent déjà la baraque. Les deux premiers sont déjà All-Stars. Les deux autres le seront bientôt. Ils sont tous plus ou moins les meilleurs joueurs de leur franchise respective. Et grâce à eux, le futur de l’organisation s’annonce brillant. Mais s’il ne fallait en retenir qu’un seul ? S’il fallait choisir entre ces quatre fantastiques pour construire une nouvelle équipe ? Une question qu’ESPN a posé à de nombreux dirigeants, coaches ou scouts NBA. Le résultat est sans appel.

17 parmi les 20 personnes interrogées ont cité le Slovène des Dallas Mavericks en premier. Il a fini deuxième des trois autres classements. Pour un total de 77 points. Williamson termine avec 52 points : 1 première place, 11 fois deuxième, 7 fois troisième et une fois quatrième. Loin derrière Doncic. Morant cumule 47 points (1 fois premier, 6 fois deuxième, 9 fois troisième et 3 fois dernier) et Young ferme la marche avec 24 points sans jamais être cité dans le top-2 (4 fois troisième, 16 fois quatrième).

« Luka est un prospect complet, il faut aller vers le choix le plus sûr », remarque un scout de la Conférence Est. Un GM de l’Ouest va dans le même sens : « Il est grand, c’est un playmaker et un bon shooteur. Il fait gagner. Non seulement je pense qu’il va continuer mais je pense aussi qu’il va encore progresser. »

D’autres sondés craignent que Luka Doncic reste le joueur qu’il est déjà aujourd’hui, à savoir une superstar et un candidat au MVP. Mais ils envisagent des scénarios où Ja Morant deviendrait encore plus fort en raison de ses qualités athlétiques… ce qui laisse donc plus de marge de progression pour développer tout le reste de son jeu. Mais bon, certains espéraient la même chose pour Derrick Rose ou John Wall.

Zion Williamson finit deuxième mais les inquiétudes autour de son état de santé – tiendra-t-il le choc en étant aussi lourd ? – lui coûte de nombreuses premières places. Quant à Trae Young, ses lacunes en défense (ou plutôt son absence de défense) explique sa quatrième place.