Les Golden State Warriors ont décidé de ne pas conserver Marquese Chriss jusqu'à la fin de la saison. Alors que la deadline pour garantir son contrat approchait, les Californiens ont fait le choix, d'apparence étonnant, de ne pas conserver l'ancien lottery-pick (8e choix en 2016). Chriss avait participé à 37 des 38 matches de Golden State cette saison.

Si les Warriors ont pris cette décision, c'est a priori parce qu'ils ont favorisé Damion Lee. Lorsqu'il a signé son two-way contract avec les Warriors l'été dernier, le beau-frère de Stephen Curry avait passé un accord avec les dirigeants. Il ne passerait pratiquement pas la moindre minute en G-League et serait priorisé si une place dans le roster se libérait. Son bail arrive lui aussi à expiration et Lee étant devenu titulaire par la force des choses, il revêt aujourd'hui plus d'importance que Marquese Chriss. La masse salariale des Warriors les a clairement empêché d'avoir plus de flexibilité sur ce dossier. Chriss aurait pu être un élément intéressant à conserver. A seulement 22 ans et malgré des expériences en NBA décevantes à Phoenix, Houston et Cleveland, son potentiel n'a pas encore été pleinement exploité.

Selon The Athletic, le coaching staff et les joueurs sont tous particulièrement déçus de voir Marquese Chriss quitter le navire. Il tournait à 7.4 points et 5.4 rebonds depuis le début de la saison.

Les stats de Marquese Chriss en 2019-2020