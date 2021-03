Marvin Bagley a tellement la poisse que c’en est dramatique

Rien, absolument rien n'est épargné à Marvin Bagley Jr depuis le début de sa carrière en NBA. L'ancien prodige de Duke doit composer constamment avec le fait d'avoir été pris avant Luka Doncic, d'avoir un entourage familial un peu trop agité et de n'avoir quasiment jamais de répit de longue durée avec les blessures. Un nouvel épisode de la saga de poisse est survenu la nuit dernière, lors du match entre les Sacramento Kings et les Charlotte Hornets.

Marvin Bagley était plutôt bien entré dans sa rencontre. Actif près du cercle, l'intérieur de 22 ans affichait 12 points au compteur en 15 minutes de jeu. Malheureusement, deux jours après son anniversaire, l'intéressé a eu droit à un bien triste cadeau : une fracture de la main gauche et une absence probablement de longue durée.

Marvin Bagley, un « talent générationnel » qui peut être « aussi fort que Giannis et Adebayo » ?

Les Kings ne savent pas exactement comment leur joueur s'est blessé, mais des examens après la rencontre ont confirmé la fracture au quatrième métacarpe de la main gauche, celle avec laquelle il shoote.

"J'ai une grosse pensée pour lui. Il a travaillé tellement dur cette année... Je l'ai dit tout au long de la saison : il a fait d'énormes progrès et il était en train de faire un gros match. Il va nous manquer mais on est une équipe et on sera là pour lui. Il nous faudra trouver le moyen d'impliquer d'autres joueurs capables de faire ce qu'il nous offrait", a expliqué Luke Walton après le match.