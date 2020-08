Marvin Williams et James Ennis ont failli se battre

Grosse altercation entre Marvin Williams et James Ennis hier soir. Les deux joueurs ont évidemment été éjectés.

La tension est montée d’un cran lors du match entre les Milwaukee Bucks et le Orlando Magic hier soir. Illustration avec l’altercation et même le début de bagarre entre Marvin Williams et James Ennis. Les deux joueurs se sont poussés de manière très virile après s’être battu pour une position aux rebonds.

Closer look at James Ennis vs Marvin Williams altercation pic.twitter.com/LK3dGqbyFD — gifdsports (@gifdsports) August 22, 2020

Les deux joueurs ont évidemment été éjectés par les arbitres. Reste à savoir s’ils seront suspendus pour le prochain match. L’absence de James Ennis coûterait plus au Magic puisqu’il est actuellement le titulaire sur le poste trois en l’absence de Jonathan Isaac et Aaron Gordon.