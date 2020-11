La Free Agency 2020 aura une saveur… étrange. Déjà parce qu’elle a lieu en hiver – les dates ne sont même pas encore fixées – et non en été. Mais aussi parce que les franchises auront moins d’argent à dépenser à cause des pertes liées à la crise sanitaire. De toute façon, les joueurs stars sont peu nombreux sur le marché. Meyers Leonard fait même partie des affaires à saisir.

En tant que finaliste avec le Miami Heat, l’intérieur peut faire valoir d’une expérience enrichissante et intéressante pour une franchise ambitieuse. Ça tombe bien, c’est exactement ce qu’il cible.

« Ce n’est pas une question d’argent pour moi. Je sais que je veux jouer pour une équipe de playoffs, qui lutte pour le titre, et je veux avoir un impact. Que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc, je me vois bien avec 20-25 minutes. Je pense que j’ai montré aux gens qu’il était évident que je pouvais avoir un impact des deux côtés du parquet chaque soir », confie l’intérieur.

Meyers Leonard se repose essentiellement sur son parcours au Heat. Il a effectivement eu un rôle. Mais il a quand même perdu du temps de jeu pendant les playoffs. C’est là où sa requête devient ironique. Il réclame 25 minutes alors qu’il en jouait 10 avec Miami lors de la dernière campagne !

Même s’il est capable d’étirer le jeu et d’apporter une présence physique dans la raquette, on imagine mal une équipe qui joue vraiment le titre laisser Meyers Leonard 20 à 25 minutes sur le terrain lors des matches les plus importants de la saison.