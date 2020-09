Heat-Bucks, du grand n’importe quoi à la fin… et déjà 2-0

Imaginez que vous êtes en position d’inscrire le panier de la victoire. Mais sans aucun adversaire autour de vous. Tous les regards braqués sur un homme. Mais personne pour l’empêcher de s’exécuter. Une situation étrange et insolite vécue par Jimmy Butler cette nuit. Le buzzer venait de retentir. Le chronomètre bloqué à zéro. Les pieds figés dans le sol. C’est sur la ligne des lancers-francs que l’arrière All-Star du Heat a eu l’occasion de boucler une deuxième victoire de suite de Miami contre Milwaukee. La conclusion d’une fin de match rocambolesque.

CQFR : Houston survit à une fin de match délirante, les Bucks menés 2 à 0 !

Quelques instants auparavant, alors qu’il restait 20 secondes seulement à jouer, les Floridiens menaient encore de 6 points (113-107). Ça semblait plié. Giannis Antetokounmpo a calé un dunk dans la foulée. Butler n’avait plus qu’à remonter la gonfle. Mais trappé par deux défenseurs, il a balancé la balle en l’air sans que personne ne comprenne réellement pourquoi.

« J’ai essayé d’envoyer ça dans leur panier et je l’ai presque mis. Je ne sais pas pourquoi j’ai balancé le ballon aussi haut. Comme si Goran [Dragic] pouvait attraper une balle aussi haute. Une décision terrible de ma part sur cette action. J’ai manqué de jugement », confiait l’intéressé à ESPN.

Conséquence immédiate, Brook Lopez a réduit l’écart à 2 longueurs en faveur du Heat. Il ne restait alors plus que 8,5 secondes. Erik Spoelstra a pris un temps mort pour permettre à ses joueurs de faire la remise en jeu dans la moitié de terrain des Bucks. C’est encore Jimmy Butler qui a été cherché par ses camarades. Et la défense a fait faute dès qu’il l’a réceptionnée. Fébrile, il n’en a mis qu’un sur deux. Mais l’équipe de South Beach se dirigeait encore une fois vers la victoire.

Jusqu’à ce renversement de situation inattendu. Alors que Milwaukee cherchait à marquer à trois-points pour égaliser, Khris Middleton a été servi derrière l’arc. Goran Dragic l’a serré d'un peu trop près sur sa tentative. Résultat, ses pieds étaient dans le cylindre du shooteur. Ça ne pardonne pas. Trois lancers. Il restait alors 4 secondes.

Khris Middleton is FOULED by Goran Dragic with 4 seconds left 😱pic.twitter.com/xlrsf2XQsb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 3, 2020

Middleton a fait du 100% sur la ligne réparatrice. 114 partout. La partie se dirige en prolongation. Jimmy Butler a évidemment hérité du dernier tir. Et il l’a loupé. Sauf que, rebelote, une faute est sifflée. Contre Antetokounmpo. Mike Budenholzer ne peut même pas réclamer un replay puisqu’il a déjà utilisé son droit de revoir l’action.

Jimmy Butler gets the foul at the buzzer 😱😱😱 pic.twitter.com/DYQUkCBcoK — SportsCenter (@SportsCenter) September 3, 2020

« Les arbitres ont estimé qu’il y avait un contact et peut-être que c’était le cas. Il faudrait que je revois l’action », concédait Giannis.

Butler s’est donc rendu sur la ligne. Sans rebondeur. Sans chrono. Et il n’a pas tremblé. Victoire du Heat, qui mène donc désormais 2-0 dans cette série.