Tous les membres du Hall of Fame ne sont pas acquis à la cause de Michael Jordan sur la question du GOAT. Walt Frazier, icône des New York Knicks, que l'on peut voir douter de MJ rookie dans le documentaire The Last Dance, a un autre point de vue que le traditionnel. Interrogé par le New York Post, "Clyde" est allé à contre-courant en citant plusieurs basketteurs qu'il estime supérieurs ou au moins aussi légitimes que Michael Jordan dans l'histoire.

"Je demande toujours quel est le critère des gens quand on parle du GOAT. Si vous voulez un Superman, c'est Wilt Chamberlain. Si vous voulez celui qui a marqué le plus de points, c'est Kareem Abdul-Jabbar. Sur la polyvalence, c'est Oscar Robertson. Pour la gagne, c'est Bill Russell. Voilà les quatre gars. Après, en vérité, si je dois en ressortir un seul, c'est Chamberlain. Dans les années 70, quand on prenait l'avion pour aller jouer, les gens a l'aéroport te demandait deux choses : est-ce que tu es un Harlem Globetrotter, ou est-ce que tu es Wilt Chamberlain ?' Je trouve ça compliqué de mettre Michael Jordan comme GOAT. Mike est tout là-haut avec ces mecs-là, mais si je dois choisir, je mets Chamberlain".

Dans The Last Dance, on voit Walt Frazier expliquer que selon lui Michael Jordan n'arrivera pas à être un franchise player à cause de sa taille. Certains points de vue ont décidément mal vieilli...