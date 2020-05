L'un des paniers les plus iconiques de Michael Jordan, c'est incontestablement cette attaque du panier avec changement de main alors qu'il est dans les airs face aux Los Angeles Lakers lors des Finales NBA 1991. En live, beaucoup ont décollé de leur canapé ou de leur siège face à une telle virtuosité. Même ceux qui devaient garder leur objectivité, comme les journalistes, ont eu du mal à ne pas avoir un comportement frénétique.

Michael Wilbon d'ESPN a raconté une anecdote amusante remontant justement à ce fameux match auquel il assistait en tribune de presse lorsqu'il officiait au Washington Post.

"A l'époque, on était pas censés crier devant une action ou même montrer une expression faciale particulière. J'étais assis à côté de mon ami David Aldridge. Plutôt que de hurler, j'ai mordu David au bras.

On avait des costumes rembourrés à l'époque, mais je l'ai quand même mordu près de l'épaule. Il n'a pas crié, mais il s'est tourné vers moi et il m'a dit : 'Tu m'as mordu ?!' Désolé, je ne voulais pas crier !

Un peu plus tard, il a enlevé son costume et ma morsure était passé à travers le costume et le T-Shirt ! Il avait des marques sur la peau. C'est drôle aujourd'hui, mais à l'époque c'était très embarrassant".

Si vous ne voyez pas de quelle action Michael Wilbon veut parler, là voilà ci-dessous sous tous les angles. Même 29 ans après, on se demande encore comment Michael Jordan a réussi ce tour de passe-passe.