Michael Jordan, une vraie fracture dans sa relation avec Scottie Pippen ?

Depuis la diffusion du documentaire The Last Dance, Scottie Pippen a visiblement du mal à digérer les propos de Michael Jordan.

Avec la diffusion The Last Dance, Michael Jordan a été quasiment plébiscité par tous les observateurs. Cependant, avec ses anciens coéquipiers ou adversaires, ce documentaire n'a pas du tout fait l'unanimité. Plusieurs joueurs, comme Ron Harper et Horace Grant, ont ouvertement critiqué les faits racontés. De son côté, Scottie Pippen n'a pas pris la parole pour commenter ce documentaire. Mais certaines rumeurs ont indiqué qu'il était furieux par rapport à MJ. En effet, le légendaire #33 des Chicago Bulls n'aurait pas apprécié le portrait de lui réalisé par cette série. Qualifié "d'égoïste" par Jordan, Pippen n'a pas digéré...

"Actuellement, leur relation n'est pas bonne. Je sais que Scottie a été blessé par ce portrait. Il s'est senti blessé quand Michael a dit qu'il avait été égoïste. Je crois qu'il n'a pas été en colère, mais véritablement blessé.

Car il donnait de l'importance à Michael. Il était présent à son second mariage. Scottie voulait se sentir comme l'égal de Michael dans leur relation. Il y a toujours eu ce rapport de force entre eux. Mais je pense, qu'avec ce documentaire, la situation a dérapé. Mais ça peut toujours s'arranger", a confié Isaac Chotiner, proche des Bulls, au média The New Yorker.

Jordan vs Pippen : La seule fois où ils se sont affrontés

Avec The Last Dance, Michael Jordan a eu le droit à un véritable succès populaire. Mais au passage, il a probablement perdu quelques amis, comme Scottie Pippen...