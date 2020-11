C'est le bazar total à Houston et il semblerait que les Milwaukee Bucks aient dans l'idée de sortir un ou deux joueurs de là...

Les Milwaukee Bucks étaient déjà la meilleure défense de la ligue la saison dernière. Statistiquement et avec les analytics utilisés désormais, on peut même dire que la franchise du Wisconsin a sorti l'un des meilleurs exercices défensifs de toute l'histoire de la NBA. Malgré tout, ça n'a pas suffi à passer l'obstacle Miami dans la bulle de Disney World en demi-finale de Conférence.

L'objectif est évidemment de faire mieux, pour convaincre Giannis Antetokounmpo de rester à la fin de la saison. Pour ce faire, les Bucks ont l'air d'avoir envie de passer encore un peu plus en mode muraille. Selon Kevin O'Connor de The Ringer, Milwaukee vise deux profils très défensifs, qui portent tous les deux le maillot des Houston Rockets : PJ Tucker et Robert Covington.

« Giannis avec Doncic, ça donne quatre ou cinq titres »

Les Texans ont deux avantages majeurs pour les Bucks. Ce sont de bons défenseurs, ça on l'a déjà dit, couplés de shooteurs à 3 points solides - surtout PJ Tucker, roi du corner. Mais aussi et presque surtout, leurs contrats sont cheap et courts. Ce qui signifie que si la mayonnaise ne prend pas, ça n'aura aucune espèce d'incidence sur la capacité de Milwaukee à être financièrement compétitif pour conserver Giannis et/ou lui adjoindre une autre star.

PJ Tucker et Robert Covington, souvent utilisés comme pivots à Houston à cause de l'ultra small ball prôné par Mike D'Antoni, retrouveraient sans doute leur poste en changeant d'équipe...

On sait que l'ambition des Bucks était à la base de recruter Chris Paul, mais ce sera vraisemblablement compliqué. Du coup, utiliser par exemple Eric Bledsoe, dont le front office n'est pas contre un départ, pour récupérer l'un des deux Rockets, n'est peut-être pas une mauvaise idée.

Aucun de ces deux-là n'a le profil d'un lieutenant plus clinquant que Khris Middleton ou Eric Bledsoe, comme le souhaitent certains fans, mais le GM Jon Horst fait évidemment comme il peut...

