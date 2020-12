Montrezl Harrell a bien tourné la page avec les Clippers…

Après trois saisons aux Los Angeles Clippers, Montrezl Harrell a rejoint les Los Angeles Lakers sur cette intersaison. Une très belle acquisition pour les champions NBA en titre avec un contrat à 19 millions de dollars sur deux ans pour l'intérieur. Et ironie du destin, le joueur de 26 ans a déjà recroisé son ancienne équipe.

En effet, dès le premier match de pré-saison, les Lakers ont affronté les Clippers (87-81) samedi. Sur cette rencontre, Harrell a été d'ailleurs plutôt intéressant avec un double-double : 13 points et 12 rebonds. Et surtout, il a démontré qu'il avait totalement tourné la page avec les Clippers.

"Bien évidemment, il y a eu quelques émotions. Mais rien de vraiment très important. Je suis ici avec mon équipe, les Los Angeles Lakers. Je suis venu ici avec un état d'esprit et l'idée que j'avais un job à faire.

Donc je n'allais pas débarquer en rigolant et en lançant 'hey comment ça va les gars ?'. Non, je devais bosser. Et j'ai aussi à l'esprit ce que j'ai à réaliser ici", a insisté Montrezl Harrell face à la presse.