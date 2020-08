Un nouveau plan pour les 8 équipes NBA délaissées

Finalement, les franchises non invitées dans la bulle Disney ne pourront pas s’affronter mais elles reprendront bientôt l’entraînement.

On aurait presque oublié qu’elles existent. Mais il y a bien 8 équipes NBA qui n’ont pas été impliquées dans la reprise de la saison et qui sont actuellement délaissées par la ligue. Du moins, elles se sentent abandonnées. Une deuxième bulle était un temps envisagée pour permettre à ces franchises de s’affronter et de continuer à jouer au basket à haut niveau dans un contexte de compétition.

Mais ça demande un tel casse-tête organisationnel et logistique que l’idée a été apparemment mise au placard par les responsables NBA. Du coup, ces 8 formations sont toujours dans l’attente. Plus pour longtemps. Selon NBC Sports, elles auront à nouveau accès à leur centre d’entraînement le mois prochain.

La reprise se fera sur le même modèle que celle des franchises engagées à Disney : une première semaine de tests avec des workouts individuels sans contact. Puis deux semaines de camps, où chaque équipe se met dans sa propre bulle, avec des joueurs coupés de leurs proches. Deux semaines intenses pour vraiment développer une culture et un collectif.

C’est le minimum requis pour ces organisations, dont la plupart des joueurs sont très jeunes et ont besoin de jouer pour progresser. Surtout que si la prochaine saison débute en décembre, ils seraient restés 9 mois sans jouer si la NBA n’avait pas prévu au moins cette phase de camp d’entraînement.

Les 8 équipes non invitées dans la bulle NBA

Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Charlotte Hornets, New York Knicks et Atlanta Hawks.