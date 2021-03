All-Star Game : La NBA s’en sort plutôt bien

La décision d’organiser un All-Star Game alors que le monde est encore fortement touché par l’épidémie de COVID-19 n’a pas spécialement plu aux joueurs. Plusieurs sont montés au créneau pour dénoncer le sens des priorités de la NBA, comme LeBron James, Paul George ou De’Aaron Fox.

Parmi les craintes avancées, celle, évidemment, de voir un ou plusieurs des plus grandes stars de la ligue contracter le virus. Elles étaient toutes réunies à Atlanta pour former un cluster à l’échelle NBA. La contamination d’un joueur comme LeBron James ou Giannis Antetokounmpo auraient évidemment des répercussions néfastes pour la ligue, dont les audiences sont déjà en baisse. Les superstars sont les produits marketings les plus rentables et les plus aguicheurs du championnat.

Embiid et Simmons écartés du All-Star Game, Zion titulaire !

La ligue s’est même fait une frayeur : Ben Simmons et Joel Embiid n’ont pas joué le match du dimanche parce qu’ils sont justement entrés en contact avec un individu contaminé. Leur barbier. Mais les résultats des tests sont pour l’instant encourageants. ESPN rapporte qu’aucun des joueurs invités à l’événement n’a été testé au COVID-19. Même Simmons et Embiid. En revanche, les deux joueurs des Philadelphia Sixers ne sont pas sûrs de pouvoir rejouer dès la reprise. Ils suivent le protocole sanitaire.

Cette absence de tests positifs est déjà une victoire pour la NBA, qui s’évite ainsi une situation délicate.