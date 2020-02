Trophée Shakira-JLo de l’artiste vétéran encore capable de coups d’éclat : Vince Carter

On aurait bien aimé voir Vince Carter mis à l'honneur lors du prochain All-Star Game. Son impact sur la NBA a été un peu différent de celui de Dirk Nowitzki et Dwyane Wade, honorés en 2019, mais "Vinsanity" a quand même été important culturellement. A 43 ans, il n'a évidemment plus les mêmes cannes ni le même apport sur le terrain, mais il parvient encore à émoustiller ses fans de temps à autre. Il y a quelques jours, on l'a ainsi vu dunker face aux Mavs et célébrer à la cool, pendant que Dirk, justement, fêtait l'action de son ancien coéquipier depuis son siège. Un peu plus tard, face aux Wolves, c'est lui qui endiguait la remontée de Minnesota à 30 secondes de la fin en mettant un panier à 3 points dans le corner. En tournée d'adieu, Carter joue encore 15 minutes par match sans avoir l'air d'être complètement à l'agonie. Rien que pour ça, respect au seul basketteur de l'histoire à avoir participé à des matches NBA à cheval sur... quatre décennies : 90's, 00's, 10's et 20's.

Vince Carter kalp kırmaya devam ediyor. Towns'un da yenilgi serisi 17 maça çıktı. pic.twitter.com/YKvmct7vJJ — Kaan Kural (@kaankural) February 6, 2020

Pas à l'agonie non plus, loin de là, une autre artiste de 43 ans qui a saisi l'opportunité de rappeler qu'elle avait de très beaux restes : Shakira. La Colombienne a assuré le spectacle de la mi-temps lors du dernier Superbowl, remporté par les Chiefs de l'ancien basketteur de high school Patrick Mahomes. Le déhanché et le sens du rythme sont toujours là... Shakira était en plus venue avec une copine plus âgée de 7 ans, Jennifer Lopez, qui a fait dire à toutes celles et ceux qui ont regardé le show qu'ils aimeraient bien avoir cette énergie et cette forme physique à 50 piges. Un peu comme toi quand tu vois Vince Carter jouer au basket comme ça à 43 ans alors que toi tu craches tes poumons sur demi-terrain avec 10 ans de moins...