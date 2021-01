Genoux à terre, les joueurs NBA réagissent à une journée terrible aux Etats-Unis

De Miami à Milwaukee, les joueurs NBA du Heat, des Bucks, des Celtics et des Pistons ont tenu à s’exprimer après les incidents au Capitole.

La démocratie vit des heures sombres aux Etats-Unis. Ce n’est même pas l’introduction d’un polar ou d’une série. Mais la réalité, bien réelle, sous nos yeux. Des manifestants, certains accoutrés de signes nazis, qui pénètrent dans le Capitole de Washington, D.C. au moment où l’élection de Joe Biden doit être validée. Quelques heures après, de nombreuses équipes NBA étaient sur le pont.

Les mots forts et justes de Doc Rivers après la folie du Capitole

Mais comment jouer dans ces conditions ? Comment se concentrer sur le basket ? Surtout que, la veille, la justice de Kenosha décidait d’acquitter de toutes charges criminelles le policier auteur de sept coups de feu dans le dos de Jacob Blake en août dernier. Une bavure de plus qui avait poussé les joueurs NBA à se mettre en grève en boycottant des rencontres de playoffs.

Les Boston Celtics y ont songé hier soir. Au boycott. Ils n’avaient pas vraiment le cœur à jouer. Mais c’est après une longue concertation qu’ils ont finalement tenu leur place pour un duel contre le Miami Heat. Tout en rendant un communiqué.

« 2021 est une nouvelle année mais il y a des choses qui n’ont pas changé. Nous jouons ce soir avec le cœur lourd après la décision rendue à Kenosha hier et en sachant que les manifestants ne sont pas tous traités à la même enseigne par nos leaders politiques. (…) Nous avons décidé de jouer le match de ce soir pour apporter de la joie dans la vie des gens. »

Les membres des Celtics et du Heat ont mis le genou à terre. Tout comme ceux des Milwaukee Bucks et des Detroit Pistons. Sauf que ces derniers l’ont fait de manière originale. C’est après le coup d’envoi du match qu’ils se sont agenouillés. Sans préciser la nature exacte de la démarche. Mais ça rejoint sans doute la décision prise à Kenosha et les incidents à Washington.

Un beau geste au milieu d’une bien triste journée.