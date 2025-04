Nouveau chouchou des fans des Los Angeles Lakers, Luka Doncic va tenter de maintenir la franchise californienne en vie sur ces Playoffs NBA 2025. Mal embarqué face aux Minnesota Timberwolves (1-3), le Slovène risque de faire l'unanimité auprès des fans grâce à sa récente bonne action.

En effet, l'ancien Madrilène a pris l'initiative de prendre à sa charge, soit 5000 dollars, la rénovation d'une fresque de Kobe Bryant et de sa fille Gina, vandalisée il y a quelques jours, dans le centre-ville de LA.

"Kobe, c'est LA. Lui et Gigi représentent beaucoup pour cette ville, pour l'organisation des Lakers et pour moi personnellement. Je suis heureux de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que sa fille et lui soient honorés", a commenté Luka Doncic auprès du LA Times.

Bien évidemment, il s'agit d'un "petit" geste par rapport aux revenus de l'ex-joueur des Dallas Mavericks. Mais il n'avait aucune obligation de le faire. Et par rapport à sa relation avec le Black Mamba, on ne peut pas lui reprocher d'être un "opportuniste".

A Dallas, Luka Doncic se montrait déjà très impliqué dans la vie de la communauté. Et à Los Angeles, sa nouvelle maison, il compte bien rester fidèle à ses valeurs.