La NBA a dévoilé les résultats de ses tests les plus récents. On continue d'être dans l'incertitude et une légère inquiétude puisque deux joueurs présents sur le campus de Disney World Resort ont été déclarés positifs au Covid-19.

Pour l'heure, aucun risque de contamination puisque même si leur identité n'a pas été révélée, les deux joueurs en question étaient toujours sous quarantaine pour 48 heures comme le veut le protocole de base et n'ont pas eu le temps de se mélanger aux autres participants de cette reprise de la saison NBA. Ils ont tous les deux été emmenés hors du campus pour être soignés et n'y reviendront qu'après y avoir été médicalement autorisés.

Les tests, donc, ont révélés 2 joueurs positifs sur 322 testés, mais ce sont pas moins de 19 joueurs qui ont été contaminés depuis le 1er juillet. Aucun de ceux-là n'a pu entrer dans la bulle et ils ont tous été mis en quarantaine.

La situation semble sous contrôle mais changerait évidemment drastiquement si un joueur qui a commencé les entraînements collectifs et a pu se "promener" dans le complexe venait à être testé positif.

La NBA se montre pour le moment intransigeante, comme l'ont montré les exemples Bruno Caboclo et Richaun Holmes. Le joueur des Rockets et celui des Kings ont tous les deux été placés en quarantaine dans leur chambre pour 8 jours pour avoir enfreint, même de façon minime, les règles qui leur étaient imposées.