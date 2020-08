NBA : carton d’audience pour la reprise dans la bulle !

Quatre mois, c'est long. Presque plus qu'une intersaison classique. La pandémie de Covid-19 est passée par là, mettant tout le monde de la NBA, et plus globalement le monde tout court, à l'arrêt forcé. Cette attente a pris fin jeudi avec la reprise tant attendue de cette saison qui restera unique en son genre. On s'impatientait de voir la configuration des salles, l'aménagement sans public. Et force est de constater que la ligue a fait du très bon boulot. Encore fallait-il que les téléspectateurs suivent le mouvement. Sur ce point, la NBA et les diffuseurs peuvent être soulagés. Le public a été au rendez-vous.

Des audiences en chute libre avant la crise

Alors que les audiences moyennes étaient largement en baisse avant l'interruption, ce re-start pourrait être une aubaine pour les différentes chaînes. Pour la grande première dans la bulle, les deux rencontres, à savoir Pelicans-Jazz puis le choc Lakers-Clippers, ont été grandement suivis. Ce dernier a recueilli 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne sur TNT (une chaîne du câble), ce qui est plus du double en comparaison avec un match de saison régulière classique. Bien entendu le contexte est ici différent. La barre des 4 millions a même été franchie entre 21h45 et 22h. À la minute, le double-header comptabilise 2,9 millions de personnes devant leurs écrans, soit là aussi le double par rapport à la moyenne.

Enfin, TNT Inside, l'émission d'avant-match, a carrément enregistré sa meilleure audience depuis l'ouverture de la saison 2018-19 avec 1,3 millions de téléspectateurs. En d'autre termes, cette reprise a fait le plus grand bien à tout le monde.