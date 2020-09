NBA CIRCUS : Phil Jackson est mystique, Jalen Rose censuré ?

Révélations et fake news. Records de gros joueurs et flops de starlettes. Y'en a pour tous les fans de NBA et pour tous les goûts. Même les bons.

Delonte West On aime souvent rire dans le Circus, mais parfois les situations sont beaucoup trop rudes pour le faire. On a une énorme pensée pour photographié dans les rues de Dallas. Une tristesse sans nom...

Paul George et qu'il ne mérite donc pas un traitement spécial. Rude… Selon Chris Broussard (ok, du coup pas sûr que la suite de la phrase ait la moindre crédibilité, mais ça nous a fait marrer quand même), des role players des Clippers pensent qu’ils sont aussi bons queet qu'il ne mérite donc pas un traitement spécial. Rude…

Qui aime bien châtie bien, dit le cliché préféré des harceleurs. Si D12 casse les couilles de Jokic , c’est parce qu’il l’adore...

casse les couilles de , c’est parce qu’il l’adore... Vanessa Bryant poursuit le shérif (celui qui soulait LeBron pour qu’il double la récompense) du conté de LA pour le leak des photos du crash.

poursuit le shérif (celui qui soulait LeBron pour qu’il double la récompense) du conté de LA pour le leak des photos du crash. Bah alors Solomon Hill, il s'est passé quoi là ???

Solomon Hill looks like he came back from 2021 and has SEEN SOME SHIT pic.twitter.com/2NpfobXcw0 — Tyler Conway (@jtylerconway) September 24, 2020

Exploits ordinaires

Mine de rien, LeBron James est le seul joueur de la très riche histoire des Los Angeles Lakers à avoir réussi deux TD avec 30 points dans la même postseason. On pourra toujours dire que l’époque se prête plus aux triples-doubles qu’avant - cliché souvent servi ces derniers temps quand Doncic, Harden ou Westbrook les enchaînait - ou qu’avec les 3-pts en pagaille, on atteint plus vite la barre des 30, ça reste quand même ultra impressionnant.

Et au passage, c’est son 15e TD en playoffs, plus que le 2ème (Oscar Robertson) et le 3ème (Russell Westbrook) réunis.

Mystique

Phil reminded me “Before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water.” His point is stay focused on the task at hand. Laker Nation let’s be present together & send our energy to the team. Light a candle @ game time. Wear purple/gold. 💜🏀💛 pic.twitter.com/u73q34l6op — Jeanie Buss (@JeanieBuss) September 23, 2020

Ce couple, on dirait une invention de David Lynch. Phil Jackson, c’est le boss final. Je ne comprends aucune de ses phrases, mais je ne sais toujours pas si c’est parce que je suis inapte à la sagesse tibéto-américaine ou si c’est parce que c’est le plus grand imposteur de l’histoire. Et là, alors que j’essaie encore de capter ce twitt, je l’imagine trop me regarder sans rien dire, comme à sa plus grande époque Lakers, quand il ne faisait ni changement ni temps-mort, en mode « débrouillez-vous, la solution est en vous, c’est pour votre bien » alors que Kobe était à 1 sur 24 aux tirs et à 14 sur 14 aux insultes à ses équipiers.

L’homme de la nuit : Tyler HERROOOOOO

Tyler Herro a été superbe. Deuxième meilleure perf au scoring de l’histoire pour un jeune de moins de 20 ans en playoffs. Car oui, en plus, il a eu l’immense classe de ne pas taper le record de Magic Johnson. Bon après, personne ne pourra jamais rivaliser avec ce qu’a fait Magic - 42 pts (et un coquet 15 rbds, 7 pds et 3 steals) pour donner le titre à des Lakers privés de Kareem - mais la nuit de Tyler Herro a été incroyable. Même si elle aurait pu être encore plus dingue dans un monde où le Covid et l’année 2020 n’auraient pas tout gâché :

In a non-covid world, Tyler Herro wouldve hit South Beach after this game and been treated like a god during one of the wildest nights of his life but now this man just gotta go back to his room and eat a Nature Valley bar — Aye throw that Boyz II Men on (@DragonflyJonez) September 24, 2020

Dans ce domaine-là aussi, on fait confiance à Magic pour sa nuit ait été encore plus folle…

Business is business

Demander justice, c’est bien, mais faut pas non plus se couper des fans trumpistes, visiblement. ESPN a vite envoyé la pub quand Jalen Rose a demandé justice pour Breonna Taylor. Et quand on voit les commentaires sous ce twitt, on se dit qu’il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup d’Américains qui ne sont pas prêts à entendre une simple demande de justice et d’égalité…

Jalen Rose yelling “it would be a great day TO ARREST THE COP THAT KILLED Breonna Taylor” before ESPN cuts to a commercial break during halftime pic.twitter.com/i0Pnmak2xO — *murdered (not killed) (@colbydroscher) September 24, 2020

Les cerveaux sont de sortie, sous ce twitt…

Saint-Thomas

Ne faut-il croire que ce qu’on voit ? Ce matin on fait un tour sur les news US, un titre nous rend incrédule : « Andrew Wiggins' jumper looks smooth on Warriors' first day of minicamp ». Quoi ? Andrew Wiggins a un tir ? Vite on va voir ça. Et là, comme de par hasard, on nous dit que la vidéo n’est pas visible. Bien sûr…

Encore une énième fake news pour nous faire croire qu’Andrew Wiggins est enfin devenu le joueur qu’on attendait. Pfff, pas à nous…

Survivor

Luke Walton a livré une anecdote qui a très certainement dû tourner en fait divers sordide. En tout cas, avec le peu qu’il en a dit, ça laisse un champ des possibles que notre imagination n’a pas du tout envie d’explorer. Karl Malone qui paye pour te posséder, c’est probablement le pitch de films d’horreur / snuff movie / porno le plus terrifiant qu’on ait jamais entendu…

Rien que le fait qu’il ait survécu à ça en dit long sur la dureté du coach des Kings.

L'usine

Ca va, Kentucky est plutôt bien représenté dans ces finales de conf...

Kentucky players in the Conference Finals. 👀🔥 pic.twitter.com/IfuAMVVYqC — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 23, 2020

Un an ferme

Vu comment Adam Silver n’a même pas l’air de croire que ça reprendra en janvier, on se dirige vers un an sans jouer pour les plus mauvaises équipes de la ligue. Bon, pour des franchises comme NY et Detroit qui de toute façon ne jouent plus depuis plus des années, ce n’est pas trop grave. Mais pour celles qui cherchaient à construire autour de jeunes ou, comme les Warriors, à se relancer après des blessures, c’est juste dramatique. Un an d’expérience en moins pour des joueurs de moins de 25 ans, c’est un gap incroyable dans le développement et la maturation. Quelle tristesse…

Etoile de Mer

6’10. A cette taille-là, avec 40 minutes de jeu, n’importe qui prendrait trois ou quatre rebonds rien que par pure coïncidence - à la Dirk quand il avait 40 piges. Ne choper que deux rebonds en playoffs à cette taille et à cet âge serait considéré comme un acte de trahison dans la plupart des pays des Nations-Unies. Mais alors quand t’es censé être l’un des big men les plus mobiles jamais vus sur un parquet, c’est du foutage de gueule pur et simple. Anthony Davis, lors du game 3, c’était cette bombe atomique au corps parfait que tu réussis à lever par miracle et qui s’avère être une foutue étoile de mer au pieu.

#EntenduALaRédac

« j'ai beaucoup de force sexuelle, mais pour la muscu je stagne. »

Notre rédac’ est intestable.

