Cette année, Giannis Antetokounmpo a remporté un deuxième titre de MVP de la saison régulière (c'est quand même important de le re-préciser pour tous ceux qui disent qu’il ne le mérite pas sous prétexte qu’il s’est fait sortir piteusement au 2ème tour, deuxième tour qui ne fait pas partie de la saison régulière, mais des playoffs, bref on y revient plus bas…). Mais il a aussi chopé le trophée de Défenseur de l’Année. Seuls Hakeem Olajuwon et Michael Jordan l’ont fait, ce qui vous classe quand même un peu le niveau requis pour faire partie du club. Jojo et le Dream ne sont pas les premiers clampins venus.

Giannis a donc eu droit à une vidéo qui donne vraiment envie de prendre son ballon et d’aller sur le terrain :

L’occasion de rappeler que l’immense Hakeem Olajuwon a fini cette saison 1994 avec un titre NBA et un trophée de MVP des Finales en plus, LUI. Car, et ça peut toujours valoir le coup d’y repenser avant d’enterrer le Greek Freak, Michael Jordan, le seul et l'unique, a vécu en 1988 la même saison qu’Antetokounmpo cette année.

Une fois les deux trophées glanés, il est lui aussi sorti au deuxième tour. Lui aussi sur le même score très sec que les Bucks contre le Miami Heat, 4-1. Et il s’était d'ailleurs justement incliné devant l’équipe qui est allée perdre contre les Los Angeles Lakers en Finales NBA cette année-là : les Detroit Pistons.

Il est un peu tôt pour dire que l’histoire va se répéter, mais force est de constater que le tombeur de Milwaukee, Miami, est très bien parti pour aller faire une finale contre L.A. dont il ne sera pas favori…

A noter que Jordan avait exactement le même âge (25 ans) que Giannis lors de l’élimination après cette double distinction. Loin de nous l’idée de dire qu’ils auront la même carrière, mais le Buck a encore quelques années devant lui et son échec face au Heat est donc à relativiser…