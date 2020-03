L’abandon de la saison, qui semble de plus en plus probable, devrait coûter des millions de dollars à la NBA. Les Clippers ne sont pas épargnés.

Aligner l’équipe la plus terrifiante de la NBA sur le papier a un coût. Un coût très élevé même. Pour les Los Angeles Clippers, qui ont signé Kawhi Leonard et Paul George l’été dernier, cela représente une masse salariale de 131 millions de dollars. Ils sont au-dessus de la Luxury Tax, évidemment. Une somme que la franchise est prête à débourser pour aller chercher un titre cette saison. Mais on ne saura peut-être jamais si les Angelenos pouvaient aller au bout. En effet, avec la crise sanitaire qui prend des proportions énormes aux Etats-Unis, il est de plus en plus difficile d’imaginer un retour à la normale dans les semaines qui viennent. Du coup, la ligue s’apprête à en subir un fort contrecoup financier.

Les franchises aussi. Entre ça et le différend avec la Chine qui a animé le début de saison – suite à un tweet de Daryl Morey – Steve Ballmer se prépare à un bilan comptable très délicat.

« Une somme à huit chiffres », prévient déjà le proprio des Clippers qui parle d’une perte potentielle de 10 millions de dollars.

C’est énorme mais avec une fortune estimée à 50 milliards, Ballmer devrait quand même s’en sortir sans trop de problèmes.