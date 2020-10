Les Los Angeles Clippers ont connu un immense échec lors des derniers Playoffs. Battue par les Denver Nuggets (3-4) en demi-finale de la Conférence Ouest, la franchise californienne a déçu en gaspillant une belle avance (3-1). Depuis, de nombreuses rumeurs ont indiqué des problèmes au sein du vestiaire.

On évoque notamment des jalousies par rapport aux privilèges accordés à Kawhi Leonard. Nommé pour succèder à Doc Rivers, l'entraîneur Tyronn Lue, qui était son assistant cette saison, va avoir du boulot pour relancer ce groupe. Et de son côté, l'ancien coach des Cleveland Cavaliers a reconnu les problèmes d'alchimie dans cette équipe.

"Je pense, quand on parle d'alchimie et de continuité, ce n'est pas forcément en dehors du parquet. Ça ne veut pas dire que les gars ne s'aiment pas. Quand on parle d'alchimie, c'est plus par rapport à l'arrivée de Paul George, mais qui doit se faire opérer à l'épaule.

Il a été absent pendant l'intégralité du camp d'entraînement et sur les 11 premiers matches de la saison. Kawhi Leonard a aussi débarqué, mais n'a pas été en mesure de faire tout le camp d'entraînement. Ensuite, nous avons aussi perdu plusieurs joueurs. Comme Patrick Beverley.

Puis dans la bulle, avec les départs puis les retours de certains, c'était difficile de construire cette alchimie", a commenté Tyronn Lue pour ESPN.