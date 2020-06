Pour beaucoup, si ce n'est une grande majorité, la signature de D'Angelo Russell chez les Golden State Warriors l'été dernier était pour le moins étrange. Même avec l'absence de Klay Thompson. Il fallait penser à long terme dans ce dossier puisque Russell avait signé pour le maximum, soit 117 millions sur 4 ans. Comment les Splash Brothers et Draymond Green allaient-ils pouvoir cohabiter ? Rapidement, les premières rumeurs sont apparues sur ce deal loufoque.

Le transfuge des Nets n'aurait rejoint les Dubs que pour éviter à la franchise de perdre Kevin Durant sans contrepartie. D'où le sign-and-trade entre Golden State et Brooklyn. Globalement, il était seulement là pour servir de monnaie d'échange à l'avenir. 33 matches plus tard, l'ancien Laker était envoyé à Minnesota contre Andrew Wiggins. Steve Kerr n'a même pas eu le temps d'observer un début de complicité basket avec Stephen Curry (Curry s'étant blessé lors du quatrième match de la saison). Dernièrement, il a même reconnu que sa signature n'avait pas vraiment eu de sens.

Sur le terrain, D'Angelo Russell a pourtant fait ses stats avec 23,6 points de moyenne, son record en carrière. Mais au sein d'une équipe qui, pendant 90% de sa saison, a squatté la dernière place NBA. Dans le même temps, les dirigeants de Minnesota n'ont jamais caché leur intérêt pour le All-Star. Avant de rejoindre la Baie, Russell était d'ailleurs tout proche de rejoindre les Wolves.

Il faudra attendre la saison prochaine pour savoir quelle équipe sortira vainqueur de cet échange. Mais aux Warriors, le passage du natif de Louisville est loin d'avoir marqué les esprits sur les parquets, mais aussi dans les vestiaires. Preuve en est avec cette information de The Chronicle.

"Une source a indiqué à The Chronicle que beaucoup de joueurs de l'équipe ont été plus déçus par le trade de Glen Robinson III que celui de D'Angelo Russel à Minnesota."

Arrivé et parti en même temps que Russell, Glen Robinson III avait été envoyé à Philadelphie en compagnie d'Alec Burks contre des picks le soir de la deadline. Les deux hommes ont donc eu exactement le même temps pour s'adapter à l'environnement des Warriors, mais n'ont pas généré le même niveau de camaraderie. Le départ de D'Angelo Russell des Warriors n'a donc pas vraiment ému ses coéquipiers.

Ce n'est pas une réelle surprise non plus vu les antécédents de D'Angelo chez les Lakers et les déclarations de Jared Dudley sur son ancien coéquipier... Espérons en tout cas pour lui qu'il se sente mieux chez les Wolves et puisse réellement développer une relation privilégiée avec KAT et le reste de la team. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter.