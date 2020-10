Michael Jordan représente bien évidemment une icone pour tous les amoureux du basket. Sans entrer dans l'éternel débat du meilleur joueur de l'histoire, l'ancien élément des Chicago Bulls incarne un véritable modèle pour les jeunes joueurs. Et croiser la route de l'actuel propriétaire des Charlotte Hornets reste donc un véritable événement. De son côté, Jamal Murray a été marqué par sa rencontre avec His Airness. A l'occasion d'un entretien accordé à Ashley Nevel, le meneur des Denver Nuggets a ainsi raconté son premier échange avec MJ.

"Je l'ai rencontré au Durham Classic... Je tremblais... J'ai serré sa main, il nous parlait... Quand tu connais quelqu'un de loin, que tu connais des choses à son sujet... C'est dingue, mais j'avais l'impression de le connaître, sans même l'avoir rencontré, juste avec son portrait réalisé par les médias.

Je l'ai donc rencontré et je me suis dit qu'il était tellement différent par rapport à ce que je pensais. Ses yeux étaient tellement sombres, on pouvait voir son côté compétitif... C'est la première fois que j'avais des étoiles dans les yeux comme ça", a ainsi confié Jamal Murray.