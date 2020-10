James Harden et sa relation spéciale avec les filles au lycée, sa mère balance

James Harden fait partie de ces joueurs NBA qui ont grandi en Californie, non loin des guerres de gangs et dans des conditions familiales difficiles. Pour autant, grâce notamment à la détermination de sa mère (son père, James Harden Sr était en prison), le futur MVP de la ligue a réussi à éviter les ennuis et à se consacrer pleinement et entièrement au basket.

Là où d'autres jeunes de son âge ont vite frayé avec les bandes locales, Harden a réussi à conserver un casier judiciaire immaculé

Sa mère Monja Willis a raconté dans le documentaire Behind the Beard sur ESPN, la seule petite incartade dont son fils s'est rendu coupable à son arrivée en high school vers 14-15 ans. Disons que James Harden était beaucoup plus tourné vers le basket que vers les filles - il s'est un peu rattrapé depuis - à cette époque-là.

"Il passait son temps à jouer, c'est comme ça qu'il s'occupait. Ce n'était pas un fauteur de troubles. Il n'a eu un problème qu'une seule fois, lorsqu'il était junior au lycée. Il a jeté un ballon de basket sur une fille qui n'arrêtait pas de l'ennuyer. Il ne pensait vraiment pas aux filles (rires). Sa seule envie c'était de jouer au basket à la salle. Je crois que la fille essayait de flirter avec lui... Il a lancé le ballon sur elle. Désolée..."

James Harden est-il moins fort dans les villes avec de bons strip-clubs ?

James Harden a plutôt bien fait de se concentrer sur le basket avec son équipe du lycée d'Artesia, à Lakewood. Ses performances avec l'équipe locale et au sein de son équipe de AAU, les Pump-N-Run Elite, lui ont permis de rejoindre la fac d'Arizona State et d'être drafté quelques années plus tard en 3e position par Oklahoma City.

Depuis, l'arrière des Houston Rockets n'a plus jeté de ballon en direction d'une fille trop insistante et continue de rester dans les clous au regard de la loi.