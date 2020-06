L’incroyable et touchante anecdote de Kobe Bryant sur son match à 81 pts

On a déjà parlé en long et en large du match à 81 points de Kobe Bryant en 2006 contre les Toronto Raptors, deuxième performance de tous les temps au scoring derrière les 100 points de Wilt Chamberlain. Un détail, permettant de remettre les choses en contexte, reste néanmoins relativement méconnu.

Lorsque Graham Bensinger avait demandé au défunt Black Mamba ce qu'il retenait de ce jour si particulier, sa réponse avait été un peu surprenante.

"Ce que je retiens de ce match, c'est que j'ai mangé une pizza au pepperoni la veille au soir (rire). Non, en vérité, le jour où j'ai marqué 81 points, c'était l'anniversaire de mon grand-père, qui était décédé l'année passée.

Ma grand-mère n'était jamais venue me voir jouer en NBA, parce que ça la rendait nerveuse. Mais, pour ce jour spécial, elle a finalement pris l'avion pour rejoindre la Californie. Ce fut la première et dernière fois pour elle. C'était le soir de mes 81 points.

Pour moi, c'était incroyable de savoir qu'elle était là. Dans notre famille, nous sommes sans doute les deux qui avons les personnalités les plus similaires."

Ce match à 81 points, s'il n'est pas une ode à l'altruisme, reste une performance invraisemblable, dont on ne sait pas quand elle pourra se reproduire. Devin Booker a atteint 70 points il y a deux ans et quelques attaquants forcenés semblent avoir ce record dans les jambes et dans le poignet. Mais 81 points ? On peut raisonnablement parier sur le fait que ça n'arrivera pas de si tôt. Et c'est aussi pour cette raison que cette perf historique entretient la légende de Kobe Bryant.

Si vous êtes fan de Kobe, on en profite pour vous rappeler que notre Mook REVERSE n°5 lui est entièrement consacré ;)