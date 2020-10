Il restait encore dix secondes à jouer mais ce Game 3 des finales NBA 2020 était déjà plié. Le Miami Heat, mené par un énorme Jimmy Butler, avait réussi le retour de force d’arracher la victoire aux Los Angeles Lakers. Plutôt que d’attendre ses coéquipiers, de saluer ses adversaires et de rester sur le banc jusqu’au bout, LeBron James a préféré se rendre au vestiaire. Seul.

LeBron walked off the court with 10 seconds left. pic.twitter.com/zTvwZhHDq5 — SportsCenter (@SportsCenter) October 5, 2020

Un détail qui n’a évidemment pas manqué aux journalistes présents au sein de la bulle. Ils l’ont donc interrogé sur le sujet et les raisons de son retour hâtif au vestiaire. Le King a avoué qu’il est parti un poil plus tôt parce que la rencontre était déjà perdue mais aussi parce qu’il était frustré. Frustré par le résultat. Sans doute aussi frustré par sa performance. 25 points, 10 rebonds et 8 passes à son compteur personnel. Encore une fois proche du triple-double et certainement le meilleur joueur des Lakers sur le terrain. Mais aussi 8 pertes de balle. Et ça, ça fait tâche.

Néanmoins, malgré la défaite, LeBron James et les Angelenos ne sont pas inquiets. Ils n’ont pas vraiment de raison de l’être après avoir dominé les deux premiers matches. Ils savent qu’ils ont juste intérêt à remettre la machine en marche dès le Game 4.