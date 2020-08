Il est encore très tôt pour parler de la saison prochaine. Celle-ci doit déjà se terminer, avec des playoffs qui commencent dès samedi (du moins à l'Ouest avec le play-in). Mais il faut évidemment anticiper. Le contexte sanitaire actuel ne s'arrange pas. La pandémie ne laisse aucun répit, d'autant plus aux Etats-Unis où la situation est plus que préoccupante. Autant dire que nous sommes loin de pouvoir revoir des rencontres dans des salles combles. Un point qui inquiète particulièrement la NBA. Chaque match dans des conditions normales rapporte entre 1 et 5M. Multiplier ça par le nombre de rencontres totale dans une saison et vous obtenez un manque à gagner gargantuesque.

4 bulles NBA envisagées, des sites à New York et Dallas évoqués

Mais il faut néanmoins avancer. En tentant de sauver les meubles du mieux possible. La bulle à Orlando est pour le moment un succès. Elle va donc servir de point de repère pour organiser la saison prochaine si aucun vaccin ou remède n'est trouvé. Il y a quelques jours, Michèle Roberts, l'une des dirigeantes haut-placées de la NBA, a indiqué que l'idée d'avoir plusieurs bulles était une option. Pour The Athletic, cette pensée germe de plus en plus chez les hautes instances de la ligue. Les trente équipes pourraient ainsi être réparties dans quatre bulles différentes. Le site de DisneyWorld pourrait conserver l'un des tickets. New York et Dallas Forth-Worth auraient également les faveurs de la NBA pour en accueillir deux autres.

La NBA dans une bulle, ce n'est peut-être pas terminé

Rien n'est évidemment définitif, ou même à l'ordre du jour. Remettre les joueurs dans un endroit isolé n'est pas sans conséquences. Et ce même s'il y aura évidemment des périodes pour qu'ils retrouvent leur famille. Le casse-tête ne fait que commencer.