Comment Chris Paul a préparé Luguentz Dort à défendre le plomb sur James Harden

Au terme d'une belle saison, l'Oklahoma City Thunder a été tout proche d'un exploit face aux Houston Rockets (3-4) en Playoffs. En reconstruction, le Thunder ne s'imaginait absolument pas à un tel niveau sur cet exercice. Mais avec un Chris Paul exemplaire en tant que leader, cette équipe a représenté une belle surprise. Sur cette série face aux Texans, un joueur d'OKC a réussi à se distinguer : Luguentz Dort. En mission défensive sur James Harden, le rookie a bien limité la star des Rockets. Et le natif de Montréal a tenu à souligner l'importance de Paul dans la préparation de ce grand défi.

"J'ai passé beaucoup de temps à me préparer pour défendre sur lui. Très rapidement, on a commencé à préparer ce match, et j'ai eu la chance de pouvoir compter sur Chris. Il est un leader tout simplement incroyable.

Il sait comment les Playoffs fonctionnent et ce qu'il faut faire de ton temps pour être prêt. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec Chris, simplement à regarder des vidéos sur James. On a étudié son jeu et j'ai vraiment senti l'impact de cette préparation", a ainsi confié Luguentz Dort sur les ondes de la radio TSN 690.