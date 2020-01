Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de décrocher un billet pour le NBA Paris Game 2020 entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks le 24 janvier prochain, la NBA House peut servir de belle consolation. Une viewing party sera ainsi organisée le vendredi soir avec diffusion du match en plus de la gamme d'activités et de divertissements proposés dans ce lieu du 23 au 26 janvier.

Un nombre limité de billets sont disponibles ICI.

Plusieurs anciennes gloires de la NBA seront présentes à la NBA House, à la Halle des Blancs Manteaux (48, rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement) : Kareem Abdul-Jabbar, Muggsy Bogues et Dell Curry notamment.

Les horaires d'ouverture :

Jeudi 23 janvier: 12h – 18h

Vendredi 24 janvier: 12h – 18h

Samedi 25 janvier: 10h – 20h

Dimanche 26 janvier: 10h – 19h