A en croire LeBron James, les dirigeants des différentes franchises NBA font le maximum pour permettre la reprise de la saison 2019-2020. Interrompu jusqu'à nouvel ordre en raison du coronavirus, cet exercice semble pour l'instant grandement compromis. Jusqu'à maintenant, la Ligue dirigée par Adam Silver a étudié de nombreuses possibilités, sans vraiment prendre une décision pour la marche à suivre.

Une option paraît cependant prendre le dessus : des matches à huis clos (à Disney World ou ailleurs) avec seulement les acteurs essentiels présents. Mais même cette hypothèse ne fait pas l'unanimité au sein des dirigeants selon les informations du médias ESPN.

Car si les joueurs seront testés et ensuite protégés au maximum (isolement en dehors des rencontres ?), il existe une réelle inquiétude pour les staffs ! En effet, en NBA, la moyenne d'âge au sein des staffs, coachs et assistant notamment, est particulièrement élevée. Et il y a donc de nombreuses personnes jugées "à risque".

"Avec les informations récoltées jusqu'à maintenant, les gens qui ont plus de 60 ans ne peuvent pas s'exposer.

C'est une certitude et peu importe leur statut dans une équipe. Que ce soit le père du joueur star ou un GM, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas s'exposer", a assuré un dirigeant anonyme.

Dans tous les cas, la NBA ne peut pas prendre le moindre risque à ce sujet. En conséquence, une reprise de la compétition semble encore très loin.