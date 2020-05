Joueurs rappelés, une reprise de la NBA commence doucement à se dessiner !

Le 11 mars dernier, la NBA a suspendu ses activités en raison de l'épidémie du coronavirus. Depuis, les dirigeants de la Ligue étudient plusieurs possibilités pour une éventuelle reprise de la saison. Mercredi, il y a eu une confirmation concernant la probable organisation des matches dans une bulle à Disney. Et un nouvel indice tend à confirmer un retour de la NBA dans les semaines à venir.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les équipes s'attendent à recevoir le feu vert du boss Adam Silver pour rappeler leurs joueurs à partir du 1er juin. Il s'agirait d'un premier pas vers une reprise puisque les joueurs auront besoin de quelques semaines pour suivre une préparation physique avant le retour des matches.

Reporting with @ZachLowe_NBA: NBA teams are expecting the league office will issue guidelines around June 1 that will allow franchises to start recalling players who’ve left their markets to return as a first step toward a formal ramp-up for the season’s resumption.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 20, 2020