Russell Westbrook est un petit peu tendu. Habituellement pas le joueur le plus simple à interviewer, le meneur des Houston Rockets n’a pas vraiment goûté la question d’un journaliste après la défaite face au Lakers.

Une défaite qui lui est en partie imputable. Après un match 1 solide, il est salement passé au travers. 10 points, 4 sur 15, et 7 balles perdues. Sans surprise, il n’était pas d’une humeur particulièrement joviale après. Et il n’avait pas envie de laisser dire qu’il était dans une mauvaise passe. Un mauvais match, oui, mais une mauvaise période.

Reporter “Mike knows you’ll snap out of this offensively”

Westbrook “Snap out of what?”

— gifdsports (@gifdsports) September 7, 2020