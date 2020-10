La NBA et les joueurs ont du mal à tomber d'accord sur les modalités de la saison 2021. Un petit bras de fer s'est engagé.

C'est bien un petit bras de fer qui semble s'engager entre la NBA et le syndicat des joueurs au sujet de la saison 2020-2021. On l'a compris, le projet de la ligue de repartir dès le 22 décembre n'est pas du goût de beaucoup de joueurs, surtout certains très influents dont la saison s'est achevée ce mois-ci. Danny Green laissait entendre qu'il ne fallait pas s'attendre à voir LeBron James sur le terrain si la saison débutait juste avant Noël. LeBron n'a rien dit en son nom propre, mais on suppose effectivement qu'il n'en pense pas moins.

Selon Marc Stein, les joueurs ne sont pas encore prêts à donner carte blanche à la NBA. Le journaliste du New York Times rapporte qu'Adam Silver et son staff réfléchissent à une contre-proposition qui contient aussi son lot de contrariétés pour les NBAers.

On parle ainsi d'une saison à 50 matches si le syndicat insiste vraiment pour démarrer à la mi-janvier. Mais qui dit 50 matches, dit un salaire moins important pour les joueurs. Les chaînes télé partenaires de la NBA, celles-là même qui investissent des milliards sur plusieurs années pour pouvoir diffuser la saison, ne veulent absolument pas que les matches s'étendent au-delà de la mi-juillet ou interfèrent avec un autre programme phare : les Jeux Olympiques 2021.

La proposition précédente de la NBA impliquait une saison régulière avec 72 matches et des séries façon MLB tout au long de la saison pour réduire de 25% les déplacements des franchises sur le territoire américain.

A l'heure qu'il est, cela reste l'hypothèse la plus plausible pour que le prochain exercice ressemble à peu près à une saison normale. Malcolm Brogdon, l'un des membres du syndicat, a indiqué que la deadline pour trouver une formule définitive allait être repoussée pour la quatrième fois. Une annonce définitive devrait en revanche être faite la semaine prochaine, à moins d'un mois du début du training camp souhaité par la ligue...