Steve Nash brosse déjà Kyrie Irving dans le sens du poil

Maintenant que Steve Nash a été nommé head coach des Brooklyn Nets, le plus difficile commence. Faire en sorte que cette équipe articulée autour de Kevin Durant et Kyrie Irving fasse mieux que de la figuration en playoffs à l'Est la saison prochaine. Nash a déjà "KD" dans sa poche, puisque les deux hommes ont développé une relation amicale il y a quelques années, lorsque le Canadien était consultant pour les Golden State Warriors. Avec Kyrie Irving, il n'y a pas encore une connexion aussi forte (bien qu'ils aient déjà partagé quelques moments) et l'ancien meneur des Phoenix Suns va devoir créer un vrai climat de confiance avec lui pour se le mettre dans la poche.

Le plus important est déjà en place, cela dit. Steve Nash tient Kyrie en très haute estime et n'a pas hésité à l'encenser lors de sa conférence de presse de présentation mercredi.

"Pour commencer, je dois dire que Kyrie Irving est l'un des mes joueurs préférés de tous les temps. Il est brillant. Son niveau technique est historiquement fantastique. Il est créatif, a des tripes et c'est un compétiteur. Savoir que je vais le coacher est un plaisir. On se connait depuis qu'il est rookie et on s'est entraîné ensemble à New York il y a quelques années, juste après ma retraite. J'ai aussi pu lui parler au téléphone depuis que j'ai accepté le poste. On va développer cette relation entre nous. Je vais continuer de le voir montrer toute sa grandeur sur le terrain et apprendre à mieux le connaître humainement parce que c'est une personne incroyable. Ce qu'il a fait avec sa plateforme pour la WNBA ou la justice sociale, j'admire ça. C'est quelqu'un que j'ai vraiment hâte de mieux connaître", a expliqué Steve Nash dans des propos relayés par SNY.

Si Nash a été nommé à ce poste, on peut supposer que c'est avec l'accord de Kyrie Irving et Kevin Durant. On imagine pas une seconde de problèmes relationnels entre eux. Mais ça ne fait évidemment pas tout et il va falloir trouver un style, une recette, pour faire des Brooklyn Nets une équipe qui gagne rapidement.