Viré par Minnesota il y a maintenant plus d'un an, notamment après l'affaire Jimmy Butler, Tom Thibodeau garde toujours une certaine cote en NBA. Ses récentes sorties sur sa remise en question, et donc d'éventuels changements de méthodes, ont joué dans ce sens. Que ce soit aux Wolves ou aux Bulls, il avait l'habitude d'épuiser ses joueurs majeurs avec des rotations très réduites. Sans compter que son style "old school" est totalement obsolète dans le basket d'aujourd'hui.

Mais s'il a vraiment décidé de changer son fusil d'épaule, ce tacticien obsédé par le jeu peut faire de belles choses. New York en est d'ailleurs convaincu. Le nouvel homme fort des Knicks, et accessoirement son ancien agent, Leon Rose, a rapidement fait de "Thibs" sa priorité.

Les deux camps se sont grandement rapprochés ces dernières semaines. Au point qu'on l'annonce déjà au boulot pour composer son futur staff. Mais tant qu'aucun accord n'est officialisé, tout reste possible. Tyronn Lue était par exemple quasiment annoncé sur le banc des Lakers l'été dernier avant finalement de décliner une offre trop dérisoire à ses yeux. À en croire le New York Post, Tom Thibodeau se prévoit des plans B, C ou D, dont un menant au Texas.

Il y a quelques semaines, Houston avait manifesté son intérêt pour l'ancien assistant de Doc Rivers aux Celtics. La source new-yorkaise révèle que cet intérêt serait réciproque. Mike D'Antoni étant dans sa dernière année de contrat, la direction devra faire un choix. Prolonger D'Antoni ou changer de cap après quatre années de collaboration avec l'ex-coach des Suns, Knicks et Lakers.

Voir Tom Thibodeau - dont les méthodes connues sont aux antipodes de celles de Mike D'Antoni - aux manettes des Rockets serait finalement aussi intrigant qu'excitant. Un vrai virage à 180 degrés. D'autres franchises comme les Nets et les Sixers restent à l'affût, mais nul doute qu'observer le duo Harden-Westbrook sous les ordres de "Thibs" serait très intéressant à suivre.