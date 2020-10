Le Miami Heat se retrouve dos au mur sur ces Finales NBA. La nuit dernière, les Los Angeles Lakers ont remporté le Game 4 (102-96). Désormais, les Angelenos mènent 3-1 dans cette série. Et pourtant, la franchise floridienne peut compter sur de grosses individualités. On pense bien sûr au patron Jimmy Butler. Mais aussi à Tyler Herro. Encore sur le Game 4, le rookie du Heat a été bon avec 21 points et 7 rebonds. Et justement, avec cette performance, le jeune talent de 20 ans a ainsi réalisé son 17ème match de suite en Playoffs à plus de 10 points. Il s'agit tout simplement d'un record pour un rookie, à égalité avec Alvan Adams.

Et ce n'est pas tout ! Sur l'intégralité de ces Playoffs, Herro compte désormais 316 points marqués pour sa première campagne. Dans l'histoire, seulement 5 rookies avaient réussi à passer ce cap : Lew Alcindor (352 en 1970), Jayson Tatum (351 en 2018), Alvin Adams (341 en 1976), Elgin Baylor (331 en 1959) et Jack Sikma (301 en 1978).

Quand on voit les noms des joueurs dans cette catégorie, on se rend probablement mieux compte des prestations superbes du natif de Milwaukee pour ses premiers Playoffs. Et finalement, la durée de ces Finales NBA risque de définir la place de Tyler Herro dans ce classement. En arrachant un potentiel Game 6 (sans même parler d'un 7), il peut donc viser le record de Lew Alcindor (avant son changement de nom pour Kareem Abdul-Jabbar).

