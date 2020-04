À 43 ans, Vince Carter a peut-être joué son dernier match NBA il y a plus d'un mois. Et c'est l'occasion de dévoiler un chiffre effarant sur sa carrière.

En foulant les parquets début 2020, Vince Carter est entré encore un peu plus dans l'histoire de la NBA en devenant le premier joueur à avoir joué durant quatre décennies différentes. Débarqué en 1998, l'ailier emblématique des Raptors et des Nets (notamment) a entamé sa 22ème saison en octobre dernier, dépassant ainsi le quatuor Kevin Garnett - Dirk Nowitzki - Kevin Willis - Robert Parish bloqué à 21 exercices. Le tout à 43 ans.

Seul regret, ne jamais l'avoir vu soulever le Larry O'Brien un jour (ce ne sera pas le cas d'Atlanta, reprise ou pas). Mais Vince Carter partira comme une légende, et un chiffre donne un peu plus de sens à sa legacy : 37,081%. Compliqué de voir à quoi peut correspondre ce chiffre tant il peut représenter plusieurs choses.

37,081% = la stat la plus dingue de l'histoire (on s'emballe ?)

Dans l'histoire de la NBA, un très grand nombre de joueurs ont un jour réalisé leur rêve de joué dans la meilleure ligue du monde. Un internaute a profité du confinement pour analyser cette donnée et la comparer à Vince Carter. Comment ? En prenant un à un les boxscore des 4 509 joueurs recensés. Il précise que ça lui a pris quatre jours et qu'il n'a pas pris en compte les joueurs qui étaient sur le banc, mais ne sont pas rentrés en jeu (on lui pardonne cette légèreté ^^).

Au total, 37,081% des joueurs ayant un jour joué en NBA ont croisé la route de Vince Carter, comme adversaires ou coéquipiers ! Au total, cela en fait donc 1 672 ! Oui, oui, 1 672 joueurs NBA. Assez dingue tout de même. Même si avant 1970, la NBA comptait moins de 22 équipes et beaucoup moins de joueurs par franchise, ça fait quand même un paquet de mecs qui pourront dire à leurs petits enfants : "Tu vois ce joueur, c'est Vince Carter, et bien papy a joué avec lui."