Pourquoi les Nets rêvent encore de titre cette saison

Les Brooklyn Nets n’étaient que septièmes à l’Est avant la suspension de la saison. Une petite déception après les ambitions affichées par la franchise lors de l’intersaison. Les New-yorkais devaient s’affirmer comme l’une des places fortes de la Conférence. Même en l’absence de Kevin Durant, superstar débarquée l’été dernier mais indisponible pour plusieurs mois en raison d’une déchirure du tendon d’Achille. Au moment où la NBA est susceptible de reprendre, en juillet ou août, KD pourrait être remis sur pied. Plus d’un an après sa blessure. Ce qui laisse penser à Spencer Dinwiddie que les Nets peuvent encore y croire.

« Kevin Durant et Kyrie Irving sont deux des plus gros travailleurs en NBA et ce sont deux joueurs phénoménaux. S’ils font leur retour, nos aspirations passent de jouer les playoffs à viser le titre. S’ils ne sont pas en mesure de revenir, ce qui est leur position actuellement, on essayera de jouer dur pour faire un run en playoffs.

Mais on comprend ce que ça représente si on ajoute deux joueurs du top-10 NBA. Dont KD qui est pour moi le meilleur scoreur de tous les temps. Je le vois comme ça : à 80% il est Dirk Nowitzki. Et à 100%, il est le meilleur scoreur de l’Histoire. »

Dinwiddie pense que Durant peut impacter les Nets même en étant à court de rythme. Et il a sans doute raison sur ce point. Mais le risque en vaut-il la chandelle ? Les conditions inédites de ces playoffs, avec un format éventuellement différent, sont favorables aux surprises. Mais Les dirigeants ont beaucoup trop à perdre si KD se blesse à nouveau. Ils l’ont signé pour plusieurs années. Autant patienter tranquillement.

Via The Score