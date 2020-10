New York Knicks : RJ Barrett désigné comme la pierre angulaire du projet

En période de reconstruction, les New York Knicks ont pris la décision de désigner RJ Barrett comme la pierre angulaire du projet.

Les New York Knicks vont connaître une intersaison agitée. Arrivé à la tête de cette formation en mars dernier, le président Leon Rose va devoir faire ses preuves. Et surtout, il doit réaliser les bons choix afin de relancer cette équipe. En période de reconstruction, les Knicks font ainsi l'objet de nombreuses rumeurs.

Seulement sur ces derniers jours, Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Carmelo Anthony (libre) ou encore Russell Westbrook (Houston Rockets) ont été annoncés dans le viseur de la franchise.

Si New York va bel et bien être actif sur cette intersaison, Rose souhaite visiblement garder une certaine cohérence. Ainsi, d'après les informations de SNY, tous les mouvements seront effectués autour d'un joueur : RJ Barrett.

Sélectionné au #3 pick de la Draft NBA 2019, le Canadien représente l'avenir des Knicks. Après une année rookie correcte (14,3 points, 5 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne), le jeune talent de 20 ans dispose d'une belle marge de progression.

Et avec l'incapacité actuelle pour New York de recruter une superstar, il semble logique de désigner Barrett comme la pierre angulaire du projet. Ainsi, les Knicks veulent des joueurs capables de mettre en valeur les qualités du natif de Toronto. Et surtout, ils ne veulent pas entraver sa progression.

Sur le papier, l'arrivée d'un leader comme Chris Paul pourrait aider à l'épanouissement de RJ Barrett. Reste à savoir si ce plan sera payant...

