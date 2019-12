Comme prévu, le recrutement bancal des Knicks n'a rien donné. Avant-derniers de l'Est, les New-Yorkais ont presque tout foiré depuis un an, avec le trade de Porzingis, les ratés Zion, KD et Kyrie et l'éviction de David Fizdale après 20 matches. Il va donc falloir tout reconstruire et vu qu'il n'y aura grand monde sur le marché cet été, les trades restent la meilleure option pour rafistoler l'effectif. Il ont jusqu'au 6 février, et pas mal de joueurs pourraient intéresser de nombreuses équipes. Yahoo Sport avance que quasiment tout le monde est susceptible de quitter Big Apple. Seuls deux noms sont néanmoins intouchables selon le média, il s'agit des deux jeunes RJ Barrett et Mitchell Robinson. On peut penser que Marcus Morris, sur les tablettes des Clippers, et Julius Randle ont la plus belle valeur marchande, du moins sportivement puisque Morris sera free agent cet été. Il y a deux jours, on évoquait les situations de Bobby Portis et Dennis Smith Jr.

Et si au passage, Frank Ntilikina pouvait être intégré dans une transaction, ça ne serait pas si mal. Le Français est reparti sur le banc des Knicks avec le retour d'Elfrid Peyton. Son impact est certes limité depuis deux ans et demi, et un changement d'équipe et surtout d'environnement ne peut, aujourd'hui, que lui être bénéfique.