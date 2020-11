Nicolas Batum chez un prétendant au titre dès le début de semaine ?

Chris Haynes annonçait samedi soir que Nicolas Batum intéressait plusieurs prétendants au titre NBA. Les négociations pourraient être très avancées avec l’un d’entre eux.

Samedi soir, les Charlotte Hornets ont décidé de laisser libre le Français et son encombrant contrat. Sans surprise puisqu’il n’était plus du tout dans les plans de la franchise. Et puisqu’il fallait faire de la place pour Gordon Hayward et les 30 millions qu’il touchera la saison prochaine. Si elle paiera bien ses 27,1 millions qu’il reste sur le contrat du Tricolore, la franchise de Michael Jordan pourra étaler cette somme dans le salary cap sur trois ans. Dégageant donc plus de 18 millions la saison prochaine dans la masse salariale.

En tout cas, Nicolas Batum peut donc désormais signer dans n’importe quelle équipe. Et s’il a très peu jouer les saisons passées, il en intéresse plusieurs. Dont plusieurs prétendants au titre, qui ne prendrait pas tant de risques en le signant à moindre frais. Un pari qui pourrait s’avérer gagnant si le Français ne sort pas trop rouillé de cette longue période sans jouer.

Et visiblement, un contender en particulier aurait peut-être quasiment trouvé un accord avec Nicolas. C’est ce qu’a laissé entendre Stephen Brun hier, dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Pour rappel, Stephen est un ami de Nicolas Batum et les deux interviennent ensemble dans les émissions de First Team.

Nicolas Batum, signature dans les prochains jours ?

« C’est une très grande nouvelle pour Nicolas Batum qui était depuis deux ans à Charlotte au bout du banc, ne jouait plus, était triste, était malheureux », expliquait Brun. « Aujourd’hui, c’est une délivrance pour lui (…). Ça va lui permettre de signer dans un autre club. Avec des chiffres moindres, mais on va être entre et 4 millions pour une saison chez un prétendant au titre. Et ne croyez pas qu’il est cramé, ne croyez pas qu’il n’intéresse plus personne, parce que, et on le sera demain (aujourd’hui) ou mardi, Nicolas Batum va arriver dans une franchise prétendante au titre. »

Encore une fois, Stephen Brun est un proche du joueur. D’ailleurs, l’animateur Jean-Christophe Drouet ponctuait l’intervention de l’un des plus grands fans de Dirk en sous-entendant qu’il en savait plus.

« Je sens qu’il a des informations mais qu’il ne veut pas griller son copain. On a bien compris. »

Tout peut aller très vite en NBA. Dans un sens comme dans l’autre. Mais il ne serait donc pas étonnant de voir Nicolas Batum dans une équipe qui joue le titre la saison prochaine. Après deux années ternes, ce serait une excellente nouvelle de le voir se relancer au plus haut niveau. Reste à savoir où...

