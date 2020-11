Nicolas Batum, plusieurs prétendants pour le titre NBA déjà sur la piste

Les Charlotte Hornets ont récupéré samedi Gordon Hayward. Et pour signer l'ancien des Boston Celtics, la franchise de la Caroline du Nord a sorti le chéquier : 120 millions de dollars sur 4 ans. Pour pouvoir prendre en charge un tel deal, les Hornets ont pris la décision de couper Nicolas Batum.

Alors que le Français avait activé sa "player option" à 27,1 millions de dollars pour la saison à venir, les Hornets ont utilisé la "stretch provision" pour lisser les implications du contrat de Batum dans le cap sur trois ans. Ils lui verseront donc ces 27,1 millions, mais ils seront répartis dans le cap sur trois années, à raison de 9 millions par an.

Avec ce chèque en poche, le joueur de 31 ans va désormais rechercher une nouvelle équipe en NBA. Et visiblement, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour l'avenir de l'international tricolore. Car malgré des dernières saisons mitigées à Charlotte, il conserve une belle côte de popularité.

Ainsi, d'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, Batum suscite déjà de nombreux intérêts en NBA. Et l'ancien des Portland Trail Blazers se retrouve surtout dans le viseur de prétendants pour le titre NBA !

En effet, avec son gros salaire des Hornets, Nicolas Batum pourrait accepter de faire un effort sur le plan financier pour renforcer un candidat au trophée Larry O'Brien. A un prix réduit, il peut bien évidemment représenter un membre précieux dans une rotation. Avec son expérience et ses qualités, le Français risque d'avoir de belles opportunités.

Yahoo Sources : Small forward Nicolas Batum, who will be waived by the Charlotte Hornets to make room for Gordon Hayward. He has begun receiving interest from multiple contending teams.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 21, 2020