Quand Kawhi Leonard et tous les membres-clés d'une franchise vous appelle, ça fait réfléchir. Nicolas Batum a raconté chez First Team comment il avait décidé de signer pour les Los Angeles Clippers.

Nicolas Batum est officiellement un joueur des Los Angeles Clippers et, comme tout le monde, on a hâte de le voir se relancer au sein d'une équipe qui vise le titre. On le sait, plusieurs équipes ont tenté de convaincre le Français de les rejoindre avant que son choix ne s'arrête sur les Clippers. Invité de First Team ce week-end, "Batman" a expliqué ce qui avait fait pencher la balance en faveur de la franchise californienne.

"C'est la seule équipe dont j'ai eu le propriétaire, le General Manager, le coach et les deux stars au téléphone. Ils m'ont TOUS appelé. Steve Ballmer, Lawrence Frank, Ty Lue, Paul George, Kawhi Leonard et le soir-même de l'annonce du trade de Gordon Hayward ! Le premier joueur qui m'a téléphoné, c'est Rudy Gobert. Il voulait que je vienne. Je me suis dit : les Clippers sont dans l'esprit de prendre leur revanche. Et comme quelqu'un de la NBA me l'a dit : dans un mode revanche, tu ne veux pas jouer contre Kawhi Leonard. Regardez 2014 après la défaite des Spurs en 2013. Regardez 2019 après ce qu'il y a eu en 2018. Quand je l'ai vu ce matin, je me suis dit : je vais en chier à l'entraînement. En tout cas, c'est un 'fun guy' pour de vrai".

Au passage, Nicolas Batum a révélé que Steve Kerr, notamment, l'avait aussi rapidement contacté. Les Warriors, au même titre que les Nets, ont fait partie des trois finalistes au moment où le capitaine des Bleus a dû arrêter son choix.

"On a eu une énorme discussion avec Steve Kerr. C'est marrant parce que j'avais dit un jour que je me voyais avoir encore un rôle à la Iguodala. Pas être Iguodala. Vous savez qui m'a dit ça ? Steve Kerr lui-même. Je ne suis pas si fou que ça !".

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission de First Team avec Nicolas Batum dans la vidéo ci-dessous.