Les Nuggets prêts à faire jouer un big man de 2,18 m… au poste 3 ?

De nos jours, les positions au basket sont de moins en moins évidentes. Mais il y a encore quelques innovations qui n'ont pas vraiment été tentées. Les Denver Nuggets, par la force des choses, pourraient bien se montrer particulièrement novateurs et audacieux dans la bulle. On ne connaît pas encore la composition exacte du groupe de Mike Malone à Orlando - Nikola Jokic est enfin arrivé - et le coach de Denver semble vouloir tenter des choses intéressantes au cas où le manque de profondeur de son effectif l'y obligerait. Un exemple : aligner un big man à l'aile. Bol Bol, présent en Floride bien que pas encore apparu en NBA notamment à cause de blessures, tient la corde pour un temps de jeu intéressant... au poste 3.

Le cas Bol Bol disséqué par Envergure

Le fils de Manute Bol a confié à Kendra Andrews de The Athletic que Mike Malone l'utilisait de plus en plus dans cette position à l'entraînement. Bol est un big man moderne, avec des moves et un shoot, mais il mesure tout de même 2,18 m ! Malone lui-même a confirmé qu'il se voyait tout à fait tenter des line up complètement inédits et à la longueur possiblement inégalée en NBA.

Il est vrai qu'imaginer Michael Porter Jr, Bol Bol et Nikola Jokic ensemble sur le terrain, par exemple, est assez amusant et intrigant. Les Nuggets auront en tout cas 8 matches, comme tout le monde, pour se faire la main et trouver la bonne formule pour faire mieux que la saison passée en playoffs. Denver avait été battu en demi-finale de Conférence par les Portland Trail Blazers.