Si la NBA a mis du temps à valider la date du début de la saison 2020-2021, c'est parce que plusieurs joueurs importants s'y sont opposés. LeBron James, qui a disputé les Finales avec les Los Angeles Lakers en octobre, était notamment de ceux-là. Mais ce n'est pas uniquement parce que le "King" jugeait la durée de repos entre les deux saisons trop courte qu'il a manifesté son mécontentement.

Dans un entretien accordé au Los Angeles Times cette semaine, LeBron James a expliqué que c'était surtout à cause de vacances qu'il avait planifiées avec sa famille qu'il voulait vraiment éviter de reprendre autour de Noël.

Lorsque la nouvelle que la saison reprendrait le 22 décembre est tombée, LeBron James n'a pas caché sa déception sur les réseaux. Avant cela, Danny Green, pas encore tradé par les Lakers, avait laissé entendre qu'il ne fallait pas s'attendre à voir le MVP des Finales sur le terrain à la reprise si telle était la décision de la NBA.

LeBron, qui va entamer sa 18e saison en NBA, a fait de l'entretien de son corps et du repos des clés de sa réussite. La gestion de cette reprise plus rapide que prévue va donc être importante.

"On va essayer d'être aussi malins que possible pour être sûr que je sois prêt à jouer. Evidemment, tous les matches comptent et on se bat pour un titre qui est difficile à remporter. On n'a jamais envie de changer sa façon de faire en dernière minute.

Cette intersaison va être la plus courte de l'histoire du sport professionnel américain. Nous sommes donc très consciencieux sur la préparation".