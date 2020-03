Les Lakers ont remporté le derby de Los Angeles contre les Clippers hier soir (112-103). Un deuxième succès probant de suite après être venu à bout des Bucks de Giannis Antetokounmpo vendredi soir. Deux victoires fortes pour LeBron James et ses coéquipiers, qui n’avaient pas encore battu leurs voisins angelenos depuis le coup d’envoi de la saison. Patrick Beverley leur a rendu hommage. Mais hors de question pour le chien de garde des Clips de baisser les yeux devant le King.

« Il faut leur donner du crédit. Ils ont pris le match de manière personnelle… C’est juste un match », fait remarquer le meneur avant d’être questionné au sujet du défi que représente LBJ en défense. « Ce n’est pas un challenge. Ce n’est pas un challenge. Ce n’est pas difficile du tout [de défendre sur LeBron James]. »

Patrick Beverley n’a jamais peur de dire ce qu’il pense. Il est l’un des défenseurs les plus coriaces de la NBA. Et il ne reculera probablement pas devant le quadruple MVP. James n’a d’ailleurs pas tenté sa chance quand il s’est retrouvé devant le meneur des Clippers hier soir. Il a fini avec 7 sur 17 aux tirs mais c’est bien sa performance, et celle d’Anthony Davis, qui a mené les Lakers à la victoire.