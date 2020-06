Quand on pense New York Knicks, il y a Patrick Ewing qui va avec. L’un des joueurs les plus emblématiques de l’Histoire de la franchise mythique. Icône de l’organisation pendant des années, de sa sélection en première position à la draft en 1985 jusqu’à son départ en 2000. Treize saisons de suite à plus de 20 points par match pour deux finales perdues, en 1994 et 1999. Beaucoup d’échecs et de désillusions. Mais un seul grand regret.

« J’aurais aimé savoir que je jouais mon dernier match pour les Knicks. J’aurais aimé enregistrer plus de souvenirs de ce moment dans ma mémoire. Tout ce que je sais c’est que ça s’est terminé par une défaite », confie le géant au New York Post.

La fin de carrière de Patrick Ewing a été marquée par des blessures. En 1999, des douleurs au tendon d’Achille l’ont empêché de jouer les finales contre les San Antonio Spurs. Un an après, alors que les Knicks bataillent contre les Pacers pour une nouvelle chance de décrocher le titre, le géant a manqué quelques matches de la série… finalement perdue en sept manches. Gêné, il a tout de même tenu sa place lors de ce fameux Game 7. Pour 18 points et 12 rebonds. En vain.

Quelques mois plus tard, alors qu’il espérait honorer sa dernière année de contrat dans la grosse pomme, il était envoyé aux Sonics. La fin d’une ère à New York. Ewing était fatigué. Cramé. Les Knicks ont obtenu Luc Longley et Glen Rice en échange. Ils ont surtout blindé leur masse salariale.

Le grand Pat a tenté un dernier pari, à Orlando, avec Grant Hill et Tracy McGrady en 2001. Encore raté. Une carrière gigantesque… mais sans bague.