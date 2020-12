Pau Gasol rêve bien de finir sa carrière à Los Angeles et il n'est pas impossible que cela se réalise... C'est aux Lakers de jouer

Marc Gasol a décidé de marcher dans les pas de son frère aîné en essayant de remporter au moins un titre de champion NBA avec les Los Angeles Lakers. Et si finalement il tentait de relever ce défi AVEC son frangin ? Cette semaine, Pau Gasol s'est entretenu avec Zach Lowe d'ESPN de la possibilité d'effectuer une pige aux Lakers cette saison.

On sait que l'Espagnol et sa compagne vivent en Californie hors saison et qu'ils ont eu une petite fille il y a quelques mois. L'idéal serait évidemment de rester dans les parages. Il y a quelques jours, LeBron James avait lui-même sous-entendu qu'il serait ravi d'accueillir le vétéran, double champion NBA avec les Angelenos. Là, c'est Pau Gasol lui-même qui a évoqué cette envie.

"Il y a une histoire avec les Lakers et cela aurait du sens. Je ne vais pas mentir, ce serait spécial et encore plus maintenant que mon frère est là. Mais je ne suis pas en position d'être très exigeant. Je n'ai pas 10 offres sur la table. Je veux juste avoir l'opportunité de contribuer dans une équipe et de me sentir désiré. Je ne veux pas être là comme figurant. Je ne suis pas comme ça. J'ai envie de prendre du plaisir. Et généralement, les joueurs prennent du plaisir lorsqu'ils jouent".

Marc Gasol a déjà convaincu tout le monde, il sera une recrue phénoménale pour les Lakers

S'il rejoint les Los Angeles Lakers, Pau Gasol peut-il justement avoir le temps de jeu qu'il recherche ? Dans le secteur intérieur sur les postes 4 et 5, Frank Vogel peut pour le moment compter sur Anthony Davis, Marc Gasol, Montrezl Harrell et Markieff Morris. Dans l'idée, il n'est pas impossible de réussir à caler 10-12 minutes par ci, par là, pour celui qui a fêté ses 40 ans en juillet dernier. Surtout avec la nécessité qui se profile de devoir ménager Davis, par exemple.

La saison démarre dans moins de deux semaines et Gasol se tient prêt. On a beau lui en vouloir d'avoir été le bourreau des Bleus avec sa sélection à de nombreuses reprises, voir ce gentleman, légende du basket européen, terminer sa carrière là où il a vécu ses plus beaux exploits en NBA ferait franchement plaisir.